AK Partili Saygılı’dan İzmir’e yapılan baraj yatırımı raporu ve Gördes yanıtı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, şunları söyledi, ''CHP'nin İzmir'de art arda sergilediği siyasi sorumsuzluk, bilgisizlik ve yetersizlik belediyecilikten parti teşkilatlarına kadar her noktaya sirayet etmiş durumda. CHP İzmir teşkilatının başındaki kişinin Gördes Barajı üzerinden yaptığı cehalet kokan açıklama da mevcut hallerini, siyaseten düştükleri çukuru çok iyi anlatıyor. Bilhassa biz, İzmir gündemini merkeze alıp İzmir'in sorunları üzerinde durdukça, onun genel meselelerden popülist bir fenomen dili kullanarak bahsetmesi, niteliksiz ve manasız çırpınışları CHP'nin siyaseten İzmir'de nasıl iflas ettiğini ortaya koyuyor. On yıllardır İzmir'i büyük bir kasaba olma vizyonundan öteye geçiremeyen CHP Belediyeciliği ve yerel siyaset anlayışı laf üstüne laf koyacağına taş üstüne taş koysun. Sorun değil çözüm üretsin. Algı değil hakikat inşa etsin. İnternet fenomenliği, sosyal medya trollüğü kimliğini terk edip İzmir'e hizmet edecek siyasetçi kimliklerini taşısınlar.''

SORULARI CEVAPLASINLAR!

''Ve yürekleri yetiyorsa şu soruları da cevaplasınlar'' diye çağrıda bulunan Başkan Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Madem sorumlu siyasetçilersiniz, neden İZBETON ile kooperatifler arasındaki iptal yazısı hakkında açıklama yapmadınız. Bu İzmir için "kayıp milyarlar skandalıdır! Hükümetimizin İzmir'in su sorunuyla ilgilenmediğini iddia ederken; aynı hükümetimizin İzmir'in su problemlerini çözmek için 21 yılda 52 milyar TL'nin üzerinde yatırımla 216 adet tesisi hizmete aldığını, bu tesislerin 2 milyon 230 bin İzmirli hemşehrimize, yılda 72 milyon m3 su sağladığını neden konuşmuyorsunuz? Bilginiz mi yok ya da hakikati algıya kurban edecek kadar siyasi ahlakınızı rafa mı kaldırdınız? Kanun gereği ülkemizde yapılan baraj ve su göletlerinden elde edilen içme suyu, ilgili belediyelere 30 yıl vadeli olarak hissesi oranında eşit taksitler halinde tahsis edilir. Böylece ana yatırımı devlet yapar, belediyelerimiz de yapılan tesislerden alıp vatandaşa sattıkları suyun bedelini 30 yıl vadeli olarak katkı koyarlar. Bu şekilde milyarlarca liralık bu büyük yatırımlar, devlet eliyle belediyelere hiç yük olmadan yapılmakta, harcanan bedel ise 30 yıl vadede geri alınmaktadır. Bu herkesçe bilinen bilgiye sahip mi değilsiniz yoksa İzmir'in hayrına yapılan işleri ve gerçekleri görmemek ve İzmirliye yalan söylemek siyasi varlığınızın vazgeçilmez bir parçası mı oldu?Gelelim Gördes Barajı'na! 2011 yılından bugüne kadar toplam 254 milyon m3 su alındı. Malum İzmir Türkiye'de en pahalı suyu kullanan ilimiz! Ayrıca kayıp kaçak olarak da yüzde 45 oranına sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ortalama bir hesapla Gördes Barajı'ndan 4 milyar TL'nin üzerinde bir gelir elde etti. Kayıp kaçak oranını düşsek bile, bu hesapla ödedikleri paranın tam dört katından fazla bir geliri İzmirlilerin ödediği faturalardan geri almış bir İZSU var. Hükümetin yatırımıyla dört kat kâr etmiş bir belediye hakkında İzmir kamuoyunu yanıltmayı, yalan söylemeyi kendinize yakıştırıyor musunuz? Mevcut haliyle Gördes Barajı'nın su tutmayla ilgili bir problemi yoktur. Geçmişte zeminden kaynaklı muhtelif bir problem yaşansa da gerekli iyileştirme imalatları yapılarak bu sorun bertaraf edilmiştir. Bu maddi gerçek DSİ'nin raporuyla da sabittir. Barajdan alınan sular sayesinde tam 2 yıl boyunca Sarıkız su kuyularından su çekilmemiş, kuyular dinlendirilmiş ve bakıma alınmıştır. Tüm bu teknik bilgiler İZSU'da mevcuttur. Keşke sorarak hareket etseydiniz! Hal böyleyken basit bir talep ile öğrenebileceğiniz bu gerçekten kaçıp trol siyasetçi kisvesiyle ağzınızdan yalanlar saçmak İzmir için siyasi sorumluluk taşıması gereken birine yakışır mı?''

CHP'NİN İZMİR SİYASETİNİN TEK LİMANI BU HALİYLE YALANDIR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle belirtelim: 'Siyasetin tek limanı ahlaktır.' Ahlak yoksa; hakikat yalana, şeffaflık algıya, samimiyet polemiğe, icraat ve hizmet safsatalara kurban gider. CHP'nin İzmir siyasetinin tek limanı bu haliyle yalandır. Ve bu gemi İzmir'i tehlikeli sulara çağırmaktadır. İzmirli vatandaşlarımıza tavsiyemiz; bazı CHP'li siyasi aktörlerin yalan, iftira ve itham dolu açıklamalarından uzak kalmalarıdır. Bilimsel ve yetkili kurumların raporlarıyla sabit gerçekleri, insanımıza ve şehrimize değer veren siyaseti AK Parti İzmir'in konvansiyonel ve dijital mecra kanallarından takip edebilirsiniz.''