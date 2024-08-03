Bakan Yerlikaya: 123 bin uyuşturucu suçlusu cezasını çekiyor

Yozgat Valiliği'ne ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Özkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerlikaya, daha sonra AK Parti ve MHP İl teşkilatlarını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret ve toplantıların ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, her suç türünde, değişmez görevlerinin suç işlenmesini önlemek olduğunu belirterek, "Hırsızlık olaylarında, yılın ilk 7 ayını geçen yılın ilk 7 ayı ile karşılaştırdığımızda, yüzde 47 oranında bir düşüş var. Uyuşturucu ile mücadelede 123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde Türkiye genelinde cezasını çeken insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var" diye konuştu.

Yerlikaya, "Her şehirde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuyoruz. Geldiğimizden bu yana geçmişle kıyaslanamayacak kadar tutuklama ve adli kontrol rakamları tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi henüz cezaevine girmeyenlere diyoruz ki, bu işi yapmayın. Yaparsanız ki yaptığınızda daha ikinci nefesi almadan sizi yakalamakta kararlıyız, diyoruz. Biliyorsunuz ki göçmen kaçakçılığı organizatörlerinde cezaları da 5 yıldan başlamak üzere 8 yıla kadar artırıldı. Yakalandıkları zaman direk tutuklanıyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, emniyet hizmetlerinde kullanılan 10 yaş üzeri araçları yenilediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önleyici trafik ve devriye sayılarımızla ilgili de müjde vermek istiyoruz, araç sayımızı personel sayımızda iyileştirmeye gidiyoruz. 10 yaş üzeri araçlarımızı 2 yıl içerisinde yenileriyle, yeni nesil araçlarla değiştiriyoruz. Eylül ayı ile birlikte müjdeli güzel haberler de sizleri bekliyor. Araç ve ekipmanların yenilenmesi çalışmalarını İstanbul'dan başlattık ve devam ediyoruz."