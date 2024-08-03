CHP’li Kemalpaşa Belediyesinde işçi kıyımı

31 Mart yerel seçimleri öncesi işçi ve memurların örgütlü olduğu sendikaları tek tek ziyaret edip seçilirsek bir tek işçinin bile ekmeği ile oynamayacağız' sözü veren CHP'li Belediye Başkan adayları koltuğa oturduktan sonra verdikleri sözleri çabuk unuttu.

İŞTEN ÇIKARMAK İÇİN ADETA SIRAYA GİRDİLER

İzmir'de seçimlerin hemen ardından Bayraklı belediyesi ile başlayan işçi kıyımı İzmir Büyükşehir, Dikili, Kiraz, Çiğli, Bergama Belediyeleri ile devam etti. İşten çıkarılan çok sayıda işçi görev yaptıkları belediyler önünde eylemler gerçekleştirerek yaşananları protesto etti.

150 İŞÇİ KAPI DIŞARI EDİLDİ

İzmir'de son işçi kıyımı haberi CHP'li Kemalpaşa Belediyesinden geldi. Görevi CHP'li Rıdvan Karakayalı'dan devralan Mehmet Türkmen, bir önceki başkan Karakayalı döneminde işe alınan yaklaşık 150 personeli kapı dışarı etti.

SMS MESAJI İLE ÖĞRENDİLER

Dün akşam saatlerinde belediyenin farklı birimlerinde çalışan 150 civarında işçi cep telefonlarına gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

İŞÇİLERE AÇIKLAMA YOK

Aldıkları mesajlar karşısında neye uğradıklarını şaşıran işçiler büyük şok yaşadı. İşten çıkarılan işçilere henüz bir gerekçe açıklanmazken işten çıkarmaların hemen ardından Başkan Türkmen'in izne çıktığı ileri sürüldü.

SENDİKADAN EYLEM KARARI

Yaşananlar Kemalpaşa Belediyesi'nde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube'nin de tepkisne neden oldu. İşten çıkarmaları protesto eden sendikanın pazartesi sabah mesai başlangıcı sırasında belediye önünde eylem yapma kararı aldığı öğrenildi. Sendika yönetimi tarafından işçilere gönderilen mesajda "Arkadaşlar, daha önceki dönemlerde de toplu işten çıkarmaları yaşadı bu belediye. Ama bu sefer diğer dönemlere benzemeyecek. Birbirimize sahip çıkacak, haklarımızı ve işimizi geri kazanacağız!!! Pazartesi sabah iş başlarken, iş çıkışı yapılmamış olanlar dahil, herkesi, Bornova'dan ve Tire'den gelecek temsilcilerimizle birlikte belediye önüne bekliyoruz. Biz kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.