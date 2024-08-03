Hayvanseverlikte akıl almaz ikiyüzlülük

TBMM Genel Kurulu'nda, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilmesinin ardından CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yaptığı açıklamada, kanun teklifini kabul etmediklerini söyleyerek, "Var olan sorunu görmezden gelmek istemiyoruz. Elbette böyle bir sorun vardır ama bu sorunun çözümü bu teklif değildir. Toplumun istemediği bu teklifi ve tasarıyı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak biz uygulamayacağız, bunu bilmenizi istiyorum" dedi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'li belediyelerin kanun teklifine uymayacaklarını açıklarken kendi memleketi Bilecik'te bundan sadece 8 ay önce yaşanan köpek katliamını görmezden geldi. Vezirhan ilçe sınırları içerisinde ormanlık alanda bir yol kenarında 15 köpek öldürülmüş halde bulunmuştu. Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı apar topar kameralar karşısına geçmiş ve köpek katliamıyla ilgilerinin olmadığını söylemişti.Türkiye'nin gündemine oturan köpek katliamıyla ilgili başlatılan incelemelerde Jandarma ekipleri MOBESE kayıtlarını inceleme altına almıştı. Katledilen köpeklerin Bilecik Belediyesi Barınağı'nda iğneyle öldürüldüğü, daha sonra belediyeye ait kamyonetin kasasına doldurularak Vezirhan ilçe sınırında yol kenarına atıldığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar hafızalardaki yerini korurken, CHP'li Milletvekili Yaşar Tüzün'ün kanun teklifi hakkında yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı.BİLECIK Milletvekili Yaşar Tüzün, sokak hayvanlarına ilişkin Meclis'te kabul edilen yasaya karşı duruşuyla öne çıktı. Ancak Tüzün, milletvekili seçildiği Bilecik'te CHP'li belediyenin giriştiği hayvan katliamına karşı durmak bir yana tek bir açıklama bile yapmadı. Geçen yıl yaşanan olayda Bilecik'te 14 köpek ölü bulunmuştu. Öldürülen köpeklerin Bilecik Belediyesi'ne ait barınaktaki hayvanlar olduğu iddia edilirken, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.