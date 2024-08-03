İslam dünyasından Haniye’ye veda

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi. Tahran'dan Katar'a getirilen Haniye'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camii'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı. Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Haniye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi. Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye ve torunlarına taziyelerini iletti. Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti. Haniye'nin ölümü için 1 günlük yas ilan edilen Türkiye'de de 81 ilde gıyabi cenaze namazları kılındı.Başkan Erdoğan, cuma namazını da kıldığı Hz. Ali Camii'nde gıyabi namaza katılırken Ayasofya'daki namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ayasofya'ya sığmayan sığmayan vatandaşlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Erbaş, cuma hutbesinde "Zalimler yaptıklarının hesabını mutlaka bir gün vereceklerdir. Yeryüzünde adalet temin etmek için el ele gönül gönüle vermemiz gerekir. Müslümanların zulme uğraması birlik ve beraberliğin olmamasındandır" dedi. Fatih Camii de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılanlarla dolup taştı. Camiye Filistin bayraklarıyla gelenler el açıp dua ederken gözyaşlarını tutamadı.Gaziantep Şahinbey Millet Camii'nde cenaze namazında İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, İsmail Haniye ve bütün şehitler için dua etti. Hazırlar "Zalimlerin yaptığı zulüm yanlarına kâr kalmayacak. Çünkü Rabbimiz yüce kitabında bunu bize bildiriyor. Zalimler yaptıkları bu zulmün cezasını er ya da geç görecekler" dedi. Trabzon'da İskenderpaşa Camii, Rize'de Şeyh Camii gıyabi cenaze namazı için tıklım tıklım doldu. Adana Sabancı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından çıkan gruplar "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atıldı.Siyonist saldırıda şehit olan Haniye, 3 Ağustos'un "Uluslararası Gazze Günü" ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu vasiyeti bugün tüm dünyada yankılanacak. Türkiye'deki buluşmalar ise İstanbul ve Ankara başta lmak üzere yurt genelinde yapılacak. İstanbul'da, Ayasofya Meydanı'nda on binler buluşacak.