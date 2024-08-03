İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun toplanmasının ve 2024 yılı "Amir" sınıfı terfilerinin açıklanmasının ve ardından 10 emniyet müdürünün İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettiği ve il dışından 14 emniyet müdürü ve amirinin atandığı İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar da yapıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü görevinde alt kadrosuyla birlikte; yıldırıcı uyuşturucu operasyonları başta olmak üzere sokak suçlarıyla yoğun bir mücadele veren İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Fatih İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Suç ve suçlulara karşı önemli çalışmalara imza atan emniyet müdürleri Korkut Okyay Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Baykara Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Öztürk Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Murat Özburun Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü, Özay Kayhan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, suçla ve özellikle terör örgütleriyle mücadele uzun yıllar boyunca mesai yapan Ali Kesikoğlu Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Kıvanç Taşçı ise Silivri İlçe Emniyet Müdürü oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde dört yıldır başarıyla görev yapan Özay Kayhan, bıçakla rehin alınan hemşireyi olaya birebir müdahale ederek kurtarmasıyla takdir toplamıştı. Son olarak Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Hakan Öztürk de CV'sinde; Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki özverili mesaileriyle dikkat çeken bir isim…





KRİTİK OPERASYONLARIN MİMARLARI…

Son atamalarda emniyet müdürleri Murat Milletsever Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü, Cemil Erim Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Yaşar Zehir Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü, Fatih Tilki Tuzla İlçe Emniyet Müdürü, başarılı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçmişiyle bilinen Hakan Erişmiş ise Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü oldu. Alt kadrosuyla birlikte sokak suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele veren ve özellikle seri kumar baskınlarıyla onlarca yuvayı parçalanmaktan kurtaran Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın da Beykoz İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Geçmişte İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapmış olan ve çok önemli operasyonlara imza atan Oktay Çelik de Maltepe İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Dilan Polat başta olmak üzere "Kara Para Aklama" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karşı çok önemli operasyonları yöneterek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratılmasının önüne geçen, sahtecilik ve tefecilik şebekelerine yönelik seri operasyonların düzenlendiği Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başında çok kritik operasyonlara imza atan Serdar Örs ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Asayiş Şube Müdürü olarak göreve başladığı günden itibaren dört yıl içerisinde fail-i meçhul cinayet kalmasına izin vermeyen Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu, terör örgütlerine düzenlenen seri operasyonlarda imzası bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak atandıktan sonra peş peşe düzenlenen ve ülkemizin yüklü miktarda vergi kaybına uğratılmasının önüne geçildiği operasyonların mimarı Hakan Dulkadir, uyuşturucu şebekelerine göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu, toplumsal olayları yönetme; diyalog yetenekleri ve mesleki tecrübeleriyle isimlerinden övgüyle bahsedilen Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya ile Güvenlik Şube Müdürü Rıdvan Varlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başında özellikle dijital suçlarla mücadelede yoğun bir mesai harcayan Ahmet Emrah Donbay, "İnsan ve Organ Ticareti" suçlarına yönelik operasyonların başındaki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem ise mevcut görevlerine devam edecek.



ASAYİŞ ŞUBE'DEN MALİ ŞUBE'YE TRANSFER…

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlerini titizlikle ve mesai mefhumu gözetmeksizin yürüten Azmi İlker Çiftçi Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü, sokak suçlarına yönelik önemli çalışmalara imza atan Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncer Bilici ise Belge Yönetimi Şube Müdürü oldu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı sürede terör örgütlerine yönelik çok önemli operasyonların kahramanları arasında yer alan ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü olduktan sonra İstanbul Emniyeti'nde Koordinasyon Şube Müdürü olarak görevlendirilen Ahmet Lütfü Çırakoğlu'nun ataması ise Güven Timleri Şube Müdürü olarak yapıldı. Çırakoğlu da verilen her görevde saat mefhumu gözetmeksizin mesai yapan başarılı bir isim... Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonların bir diğer gizli kahramanı Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Başlı Turizm Şube Müdürü olurken, Halil İbrahim Başlı aynı zamanda vekaleten Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü görevini de yürütecek. Bir dönem Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan, sokak suçlarına yönelik titiz çalışmalarla dolu geçmişiyle son olarak Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten İbrahim Duran ise Koordinasyon Şube Müdürü oldu. Geçmişte Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Cinayet Büro Amirliği görevi yürüten, Ardahan'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan, farklı birimlerde başarıyla mesai harcayan, ardından yeniden İstanbul'a atanan ve çalışmalarının karşılığında terfi alarak Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü olan Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Arınç Çevik, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak atandı.



TRAFİK VE ORGANİZE'YE YENİ MÜDÜR

Türkiye genelinde son atamalarda Erzincan'dan İstanbul'a tayin olan ve başarılı geçmişiyle isminden söz edilen Mustafa Aktan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu. Özverili çalışmalarının karşılığını alan emniyet müdürlerinden Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Tunay Başarık Trafik Denetleme Şube Müdürü, Binali Ökten İstanbul Havalimanı Şube Müdürü, Ziya Şaşmaz Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü, Abidin Erik Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü, Adnan Ayhan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü, Mustafa Sarı da Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürü oldu. Uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalarla sokakta suçla mücadelenin başındaki emniyet müdürlerinden Ömer Faruk Günay Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevini sürdürecek. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü görevini titizlikle yürüten Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Banu Ördek aynı zamanda vekaleten Deniz Limanı Şube Müdürü olarak da görev yapacak. Suçla mücadelede titizlikle mesai yapan Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Sami Pektaş Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Serhat Kalyoncu Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı, başarılı Asayiş Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçmişiyle bilinen ve her daim görev bilinciyle takdir toplayan Emniyet Amiri Zülküf Demir Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri Ali Osman Serhatoğlu İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri Yılmaz Kahraman ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.