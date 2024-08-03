Kılıçdaroğlu’na destek verdi: İhaneti gördük!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlığı döneminde sosyal belediyecilik adına başlattıkları bazı uygulamaların yeni başkan Cemil Tugay tarafından sonlandırıldığını belirten Soyer: "Sosyal demokrat belediyecilik yapma iddianız varsa o zaman sosyal demokrat ilkeler doğrultusunda yapılan uygulamaları devam ettiriyor olmanız lazım. Bu projelerin sonlandırılması içimi acıtıyor." dedi. Soyer ayrıca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihaneti gördüğünü belirterek "Bir birey için zor bir tablo. İnsanın yakınlarından ve sevdiklerinizden ihanet görmesi çok zor kaldırılabilir bir şey olmalı, bunu bizzat ben de yaşadığım için bu netlikte söylüyorum. Bunlar yaşandığı zaman insan gerçekten kırılıp üzülebiliyor" dedi.

ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı ve Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanı Tunç Soyer, ulusal bir televizyon kanalının canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İHANETİ GÖRDÜK!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınlarından ve sevdiklerinden ihanet gördüğünü belirten Soyer, "Empati yapmak lazım. Siz kendinizi Kemal Bey yerine koyun ve tüm bu yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışın. Linç edilmişsiniz, suikast girişimleri ile karşılaşmışsınız ve bin tane şey yaşamışsınız. Duruşunuzu, inancınızı korumaya devam etmişsiniz, kolay değil. Bunun karşısında yaşadıklarınızı sindirmek de kolay değil. Bir birey için zor bir tablo. İnsanın yakınlarından ve sevdiklerinizden ihanet görmesi çok zor kaldırılabilir bir şey olmalı, bunu bizzat ben de yaşadığım için bu netlikte söylüyorum. Bunlar yaşandığı zaman insan gerçekten kırılıp üzülebiliyor. Kemal Bey, bu hırsın ve öfkenin esareti altında bir irade geliştirmeyecektir. Ondan sıyrılıp bu memleket için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaktır. Ben onun taşıdığı birikimin, bilginin, deneyimin pek kimsede olduğunu zannetmiyorum. Yaşadığı ihanet ve kırgınlıklar nedeniyle bütün bunları bırakıp, bir kenara bırakıp başka bir yol seçeceğini zannetmiyorum. Ne yapacak bilmiyorum. Ben bunlara esir olarak bir yol haritası izleyeceğini zannetmiyorum." dedi.

İÇİMİ ACITAN BİR ŞEY

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, kendi döneminde başlanılan bazı projelerini iptal ettiğini dile getiren Soyer şunları söyledi: "Ben anlamlandıramıyorum. Seçilen başkan kendi öncelikleri ve kendi tercihleri ile bir yol haritası seçecektir. Buna saygı duymak lazım. Sosyal demokrat bir belediyeden devralmışsanız ve sosyal demokrat bir belediyecilik yapma iddianız varsa o zaman o sosyal demokrat ilkeler doğrultusunda yapılan uygulamaları devam ettiriyor olmanız lazım. Portatif havuzların bu sene kurulmamış olması içimi acıtan bir şey. Biz binlerce orada yüzme öğrettik. En yoksul mahallelerde kurduğumuz o havuzlarda çocukların neşesi, yüzme öğrenmesi çok kıymetli bir şeydi. Küçücük gibi görünüyor ama çok kıymetli bir şeydi. Maalesef muhtemelen tasarruf gerekçesiyle kaldırıldı." diye konuştu.

9 BİN EVSİZ VATANDAŞ YARARLANDI

Basmane'de bir hamamla anlaştıklarını hatırlatan Soyer: "Bu hamam dışarıda yaşayan, evsiz vatandaşları ve kıyafetlerini yıkıyordu. 9 bin kişiye böyle bir hizmet vermiştik. O hamamla olan anlaşma iptal edilmiş. Gerçekten bunları anlaması çok zor. Bütün bunlar ekonomik baskı altında, tasarruf gerekçesiyle yapılmış olabilir. Ben bunun biteceğine inanıyorum. Bunlar mutlaka bir yerde durmalı. O sosyal demokrat ilkelerle yapılmış olan uygulamalar; toplumun düşük gelir seviyesindeki insanlara ulaştığımız bu öncelikler tekrar tanınır ve eskisi gibi yaşanan mağduriyetleri gidermeye yönelik bir şeyler yapılır diye düşünüyorum. Şu anda CHP'li belediyelerin en temel yapması gereken işin sosyal belediyecilik olduğunu düşünüyorum. Yaşanan yoksulluk nedeniyle o kadar mağduriyet var ki… Belediyeler o sıkıntılara çözüm üretecek çareler bulmak zorunda. En temel meselesi bu olmak zorunda. İzmir'de de bu olacağına inanıyorum." diye konuştu.