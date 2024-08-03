Kumpas mağduru isimler komuta kademesinde

umhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Türk Silahlı Kuvetleri'nde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerinin kararlaştırıldığı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefinde olan isimler de terfi aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. FETÖ'nün farklı kumpaslarla ordudan ihraç etmeye çalıştığı isimler ise terfi etti.FETÖ'nün kumpas davalarından sözde Balyoz Darbe Planı'na ilişkin davadan 13 yıl hapis cezası alan Korgeneral Levent Ergün, YAŞ kararıyla orgeneral oldu. Levent Ergün orgeneralliğe birinci sıradan terfi etti.TSK'nın temizlenmesinin ardından terfilerini alan isimler arasında FETÖ kumpası sonucu görevinden emekliye ayrılan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da yer aldı. 15 Temmuz sonrası TSK'ya geri dönen Kadıoğlu, korgeneralliğe terfi etti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da tümgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.LEVENT ERGÜNBaşkan Erdoğan'ın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.