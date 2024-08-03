Raporlu işçiyi ışten attılar

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemlerini sürdürüyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda hak arıyor. DEM Partili belediyelerde dayanılmaz bir zulüm olduğunu belirten Kahraman, mağdur işçilere her türlü hukuki desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.Kahraman, çalışanların Bağlar Belediyesi yönetimi tarafından her türlü baskıya maruz kaldığını ifade etti. Belediye yönetiminin son kurbanı raporlu olmasına rağmen işten atılan Mustafa Boztay oldu.Çalıştığı sırada elinde kırık oluşmasından dolayı doktor raporu aldığını belirten Boztay, "Beni ağır işlerde çalıştırıp mobbing uyguladılar. Elimde kırıklar oluştu, doktor platin taktı ve çalışamaz raporu verdi. Buna rağmen sorgusuz sualsiz işten attılar. Bunlarda insaf, merhamet, hak, hukuk, adalet yok. Hizmet İş Sendikası hukuki destek verdi. Dava açtık" diye konuştu.