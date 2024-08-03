Siyonistin sansürcüsü ınstagram’a BTK’dan ayar

İsrail vahşetine açık destek çıkarak, Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çeken sosyal medya uygulaması Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Katalog suçları kapsamında kendilerini uyardık. Bu bahsedilen aksaklıklar ve kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemleri yaparak erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.Yine ABD'li META grubuna ait sosyal paylaşım sitesi Facebook da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haniye için İstanbul'da kılınan gıyabi cenaze namazına ilişkin videosunu kaldırdı. Ayrıca Diyanet'in hesabına bir ay yayın yasağı getiren Facebook'un bu tarafgir tutumu, BTK tarafından incelemeye alındı. Öte yandan Malezya Başbakanı Enver İbrahim de Haniye paylaşımını kaldırdığı için Instagram'ın sahibi Meta'yı sert bir dille eleştirdi. Enver "Bu korkaklık gösterisine son verin ve baskıcı siyonist İsrail rejiminin araçları olarak hareket etmeyi bırakın!" diye çıkıştı.