Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş’a tebrik

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan @Besiktas'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2024
Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/I3kELLeWFC
"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.