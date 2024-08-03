Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'a tebrik
Giriş Tarihi: 3.8.2024 23:06 Son Güncelleme: 3.8.2024 23:13

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş'ı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti. Başkan Erdoğan "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş’a tebrik

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'a tebrik
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