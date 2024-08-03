Trabzon Şehir Hastanesi 562 izolatörle korunacak

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 275 bin metrekare alana inşaa edilen hastanede 264 bin 946 metrekare kapalı alan bulunmakta. Toplam 900 yatak kapasiteli projelendirilen hastanenin inşaatı yüzde 43 seviyelerine geldi. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak olan Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi, 562 sismik izolatörle korunacak. Kaba inşaatı tamamlanan hastane inşaatında deprem izolatörleri monte edildi. 2025 yılı sonuna doğru hizmete girmesi planlanan hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvarı yer alacak. Çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Şehir hastanesi 900 yatak kapasiteli ancak bin 461 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilir yapısı var. Yoğun bakım yatakları ve her odayı çift yatağa çevirebilme durumu söz konusu. Dolayısıyla istediğimiz zaman bin 461 yatağa kadar çıkabilecek bir durum olacak. Karayolları ile yapılan çalışmalar neticesinde şehir hastanesinin dört bir tarafından yollar yapılması planlanmakta" dedi.