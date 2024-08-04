ABD medyası bomba düzeneği İran ‘kısa menzilli füze’ dedi

Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'ın göbeğindeki bir binada suikasta kurban gitmesi, olayla ilgili onlarca soru işaretini gündeme getirdi. ABD'li New York Times gazetesi, Haniye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etti. İran Devrim Muhafızları ise "Bu eylem, siyonist rejim tarafından tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş, ABD'nin zalim hükümeti tarafından desteklenmiştir. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, bu terörist operasyonun, yaklaşık 7 kilogram savaş başlığına sahip kısa menzilli bir füze ile yoğun bir patlama eşliğinde misafirlerin ikamet ettiği bölge dışından gerçekleştirildiği belirlenmiştir" denildi. Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi ise "Saldırının gerçekleştiği odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının patlama sonucu yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekâna dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek" açıklaması yaptı. Haniye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekânla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük.Tören sonrası Haniye ve İran İslami Şûra Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Haniye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgâhına gitti" ifadelerini kullandı. Söz konusu mekânın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Haniye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Haniye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekândı" diye konuştu.İsrail'in İsmail Haniye suikastının ardından İran'da özel birim kuruldu. Haniye'nin odasında geçen 140 dakikalık sır anları araştırılıyor. İran kaynakları, Haniye suikastının şifrelerinin odasına girdiği 23.40'tan patlama anı olan 02.00'ye dek geçen 140 dakikalık dilimde gizli olduğunu belirtti.