PKK’nın ‘gençlik yapılanması’ çözüldü! PKK’nın gençlik yapılanmasına dava

PKK/KCK'nın gençlik yapılanmaları olan 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' ve Demokratik Öğrenci Meclisi' adıyla örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Abdülkadir B, Aynur B, Busenur Ö, Diyar Hatip B, Evindar B, Fatma Ç, Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O, Feyza Helin K, Hüseyin S, Mustafa Y, Nujin Ç, Şehmus A, Ümit B. ve Zübeyde K'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar, Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O. ve Zübeyde K'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 5'er yıla kadar hapsi istendi.



TALİMATLAR DEMİRTAŞ'IN KARDEŞİNDEN

İddianamede sanıkların, sözde KCK yürütme konseyi başkanı Duran Kalkan ve Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Kültür ve Sanat Komitesi üyesi Şiyar kod adlı Nurettin Demirtaş'ın talimatıyla oluşturulan sözde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' adına Türkiye'de eylem yaptıkları kaydedildi. Büyükşehirlerdeki üniversitelerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen sanıkların, terör örgütünün sözde flamalarıyla örgüt elebaşının posterlerinin açıldığı toplantılara katıldığı, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine sloganlar attıkları belirlendi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ DAĞA GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMA

Büyükşehirlerdeki üniversitelerde faaliyet gösteren sözde gençlik yapılanmasının, öğrencilere titizlikle yaklaştıkları kaydedilen iddianamede, terör örgütünün ideolojisini aşıladıkları, örgütün kırsal alanına katılımların sağlanması amacıyla çalışma yaptıkları anlatıldı. Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da örgütsel toplantı ve etkinlik düzenleyen sanıkların, bu etkinliklerde salona, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını astığı, örgüt mensuplarının yüceltildiği, gerilla marşı olarak bilinen sözde marş eşliğinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensupları için saygı duruşunda bulunulduğu ifade edildi.



FARKLI İSİMLERLE ÖRGÜT BÜNYESİNDE TOPLANDILAR

İddianamede, sözde Demokratik Öğrenci Meclisi adı altında 'Ankara Demokratik Üniversite İnisiyatifi' olarak gösterilen PKK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri anlatıldı. İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütünün 1987 yılında oluşturduğu gençlik yapılanmasının zaman içerisinde değişik ad ve isimler aldığı, soruşturma dosyası kapsamında PKK terör örgütü öncülüğünde sol tandanslı bir kısım silahlı terör örgütleriyle eylem birlikteliği amacıyla 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) terör örgütü bünyesinde toplandıkları aktarıldı. PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının ve diğer terör örgütleriyle bağlantıları bağlamında eylem ve faaliyetlerini 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' isimli yapılanma adıyla yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.