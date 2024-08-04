Şikâyeti takmadı villasını bitirdi

İstanbul Sarıyer'de 4,5 milyon dolara satın aldığı Boğaz manzaralı villasına 400 metrekare kaçak bölüm eklediği gerekçesiyle yargılanan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tüm itirazlara rağmen villasının inşasını bitirdi. SABAH'ın son halini görüntülediği villaya yargılamada ise Mahiroğlu'nun avukatları, gerekli düzenlemeleri yaparak villayı imara uygun hale getirdiklerini iddia edip yeni bilirkişi raporu istedi. Ancak hazırlanan yeni raporda eksiklerin giderilmediği belirtildi. Raporda, kaçak eklentilerin 1 yıl öncesi ile aynı olduğu hiçbir değişiklik olmadığına yer verildi.Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi, İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villları Sitesi'ndeki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. SABAH'ın ısrarlı yayınları yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.