Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Lübnan uyarısı: Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının
Giriş Tarihi: 4.8.2024 22:48 Son Güncelleme: 4.8.2024 23:02

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Lübnan uyarısı: Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerilim üzerine Türk vatandaşlarını elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." denildi.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Lübnan uyarısı: Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.

Bu itibarla,

Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları;

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır."

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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Lübnan uyarısı: Elzem olmadıkça seyahat etmekten kaçının
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