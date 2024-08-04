Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4… pic.twitter.com/G3yrOk0MjL