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Giriş Tarihi: 4.8.2024 14:21 Son Güncelleme: 4.8.2024 14:28

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz!
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