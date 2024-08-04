Vekillerden Albayrak’a sürpriz ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç beraberinde AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen, Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ı Barma Yaylası'nda ziyaret etti.Ziyaret sonrası X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikte Barma Yaylası'nda, ülkemizin yetiştirdiği değerli mütefekkirlerden kıymetli ağabeyimiz Sadık Albayrak'ı ziyaret ettik. Misafirperverliği ve hepimize farklı ufuklar açan hoş sohbetinden dolayı Sadık ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.