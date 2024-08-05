Akım faciasında yeni gelişme!

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

42 ŞÜPHELİ İÇİN AYRI AYRI 22.5'AR YIL HAPİS İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 42 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

5 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayda kusuru ve ihmali olduğunu düşündüğü CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü eski Kanalizasyon Daire Başkanı, şimdiki Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Konak eski Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ayşe Sarıçiçek, "Dosyada yer almayan ancak, ihmali, kusuru olduğuna inandığımız başkan ve müdürlerden oluşan 5 kişinin de soruşturma kapsamına dahil edilmesi için bugün Özge Ceren Deniz'in ailesi adına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Haklarında kamu davası açılmasını talep edeceğiz" dedi.

OLASI KAST VAR

Özge Ceren Deniz babası Ahmet Abi şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Alsancak'ta yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaçak elektrik akımına kapılarak ölen kızım Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isterken hayata veda eden İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili olarak, şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame, ceza mahkemesine gönderildi. Ancak 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda 'bilinçli taksir' değil, 'olası kast' ile adam öldürme suçunun gerçekleştiğini iddia ediyoruz. Çünkü olası kast; suçun kanuni tanımındaki fiilin gerçekleşebileceğinin mümkün veya muhtemel bir şekilde öngörülmesine rağmen, sonucun meydana gelmesinin göze alınması, adeta 'olursa olsun' biçimindeki bir düşünceyle fiilin işlenmesidir. O nedenle kızım Özge Ceren Deniz'in ölümüne sebep olan tüm suçluların 'olası kastla' öldürmeden yargılanması istiyoruz. Avukatımız eşliğinde iddialarımızı yargılama boyunca da sürdüreceğiz" dedi.

HAYALİ DOKTOR OLMAKTI

Acılarının büyük olduğunu belirten Abi, "Kızım Özge, TOBB Osmaniye Fen Lisesi'nden mezun olup, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Başarılı bir öğrenciydi. Geçen yıl İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Akıllı ve iyi ahlaklı bir çocuktu. Onun da hayalleri vardı. Hayali, bu memlekete doktor olarak hizmet etmekti. Memleketini çok seviyordu. İhmal sonucu yağmur suyunda elektrik akımı sonucu vefat etmesi, bizleri derinden yaraladı. Türk adaletinin bu cinayete bulaşan kurum, kuruluş ve insanlara en ağır cezayı vermesini bekliyoruz. Her kurum veya kişiler işini düzgün yapmalı" diye konuştu.