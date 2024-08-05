Bakan Hakan Fidan: Netanyahu kongrede değil sanık sandalyesinde olmalıydı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Programı kapsamında daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile de bir araya gelen Bakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

"İSRAİL ŞİDDET VE YAYILMACILIK PEŞİNDE KOŞUYOR"

"Mısırla ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışacağız" diyen Bakan Fidan, "İsrail şiddet ve yayılmacılık peşinde koşuyor. Netanyahu ateşkes istemiyor. Netanyahu kongrede değil sanık sandalyesinde olmalıydı" dedi. Türkiye'nin soykırım davasına müdahil olacağını söyleyen Bakan Fidan "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı Çarşamba günü Lahey'de sunacağız" diyerek sözlerine devam etti.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Ortak basın toplantısında açıklama yapan Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ise "Gazze'deki ateşkesin temini bağlamında bu zamana kadar ki çabaları anlattım. Masum Filistin halına saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmaktadır. Katar'daki kardeşlerimiz, ABD'deki dostlarımızla da temas halindeyiz. Ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz. Batı Şeria'da durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler provokatör eylemlerine orada devam ediyor. Bunun daha ileriye gitmesinden endişeliyiz" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İki devletli çözüm vurgusu yapan Bakan Abdellaty şöyle devam etti: İki devletli çözümün uygulamaya geçilmesi gerekiyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir. Filistin topraklarında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdik. Bölge ülkeleri şu an devam eden tehlikeli gidişata dur demek için birlikte hareket etmelidir.