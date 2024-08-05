Başkan Erdoğan bugün kabineyi topluyor: Gündemde Instagram’a erişim engeli, ekonomi ve terörle mücadele var!

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.