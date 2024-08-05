Bilirkişi, Mahiroğlu’nun kaçak villasını fotoğrafladı

İstanbul Sarıyer'de 4.5 milyon dolara satın aldığı villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar damga vurdu. 'İmar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mahiroğlu, avukatları aracılığıyla gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ve yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak yeni rapor alınmasını talep etti. Bilirkişi heyeti, Mahiroğlu'nun kaçak villasında yeniden inceleme yaptı. İnceleme kapsamında, bilirkişi heyeti binanın iç ve dış fotoğraflarını çekti. SABAH, o fotoğraflara ulaştı.3 kişilik heyet tarafından çekilen yeni fotoğraflarda, Mahiroğlu'nun kaçak villasında, dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamalarının tamamlandığı tespit edildi. İnceleme sonucunda villanın iç ve dış bölümlerinin fotoğraflayarak ek bilirkişi raporu oluşturdu ve mahkemeye sundu. İnşaatın ilerlediğinin görüldüğü belirtilen raporda, yeniden yapılan ölçümler ile geçtiğimiz yıl yapılan keşif sırasında yapılan ölçümlerin aynı olduğuna vurgu yapıldı.