Savcı tartışma yaşadığı mekan sahiplerini gözaltına aldırdı, haberi iftira çıktı

Ordu'da Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte Perşembe yaylasında bulunan bir lokantaya giderek yemek yemek istedi. Savcı burada işletme sahipleri ile hizmet süresi ve oturacak masa konusunda sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra ailesi ile lokantadan çıkan savcı burada beklediği esnada çalışanlardan biri savcının üzerine yürüdü. İçerden konuşarak gelen bir kişide savcıya saldırdı. Arbede esnasında savcıya yumruk atılırken, 9 aylık bebeği de yere düştü. Olayın ardından 9 aylık bebek hastaneye sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdüsammed Arpacı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ayrıca İşletme sahibi ve çalışanları da savcıdan şikâyetçi oldu. "Savcı, dolu olduğu için yemek yiyemediği mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklinde yapılan haberde savcının ve çocuğunun darp edilmesine yer verilmemesi dikkat çekti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ordu'da lokonta çalışanları tarafından darp edilen Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca'nın ifadesi ortaya çıktı. Savcı Koca ifadesinde , "İşletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular. Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime Kırım ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü" dedi.

Ordu'da Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte Perşembe yaylasında bulunan bir lokantaya giderek yemek yemek istedi. Savcı burada işletme sahipleri ile hizmet süresi ve oturacak masa konusunda sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra ailesi ile lokantadan çıkan savcı burada beklediği esnada çalışanlardan biri savcının üzerine yürüdü. İçerden konuşarak gelen bir kişide savcıya saldırdı. Arbede esnasında savcıya yumruk atılırken, 9 aylık bebeğide yere düştü. Olayın ardından 9 aylık bebek hastaneye sevk edildi. Olayın ardından Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdüsammed Arpacı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca karakolda verdiği ifadesinde olayı şu şekilde anlattı, "Yaklaşık 2,5 yıldır Ordu ili Ünye ilçesinde Ünye Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım. 04 Ağustos günü Saat: 12.00 sıralarında Ordu ili Aybasti ilçesi Perşembe Yaylasına hafta sonu iznimi geçirmek için eşim Dilara Koca, 9,5 aylık kızım, kayınpederim Mahmut Kırım, kayınvalidem Selime Kırım ve eşimin 9 yaşındaki yeğeniyle birlikte geldik. Bahse konu bölgede dolaştıktan sonra ve ilk defa gittiğimden bölgeyi bilen kolluk olan Jandarma'yı arayarak nerede yemek yiyebileceğimizi sordum. Onlarda bana Güleç Izgara isimli işletmeyi tavsiye ettiler. Ben de bunun üzerine aynı gün saat 20.40 sıralarında bahse konu işletmeye yukarıda belirttiğim aile fertlerimle beraber geldim. Henüz masaya oturmadan sipariş vermeden geri dönmeyi de hesap ederek şu an hatırlamadığım işletme çalışanına sipariş versek kaç dakikada hazır olur? diye sordum. O da bana yaklaşık 20 dakikada çıkar dedi. Üst kata çıkmak istedik ancak yukarıda temizlik olduğunu söyleyerek görevli bizi alt katta bulunan yuvarlak masayı hazırlatabileceğini söyledi. O esnada bizi duyduğunu düşündüğüm, kasada duran ve adını sonradan soruşturma kapsamında öğrendiğim Yücel Güleç isimli şahıs yaklaşık 30 dakika yemeğin hazırlanması sürer dedi. Biz de ailemle birlikte işletme çalışanlarının agresif tavırlarından hem üst kata çıkarmamaları hem de süreyle ilgili farklılık belirttikleri için işletmeden çıkmak istedik ve ailemle birlikte kimseye bir şey demeden çıktık" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Savcı Koca ifadesinin devamında, "Yayla merkezinde bulunan ve ismini sonradan öğrendiğim Güleç Izgaraya yaklaşık 30-40 metre uzaklıkta bulunan Hasret Izgara isimli işletmenin önüne geçtik. Oranın ve diğer dükkanların boş olması sebebi ile ayrıca Jandarmanın Güleç Izgarayı önermesi nedeni ile tekrar Güleç ızgara'da yemek yemeye karar verdik. Güleç Izgara isimli işletmenin önünde eşim hariç diğer aile fertleri bekledi. Biz eşimle Güleç Izgara isimli işletmeye girdik ve yaklaşık 2 dakika önce önerdikleri yuvarlak masaya oturmak istedik. Bu kez de orada çalışan bir görevli bize sipariş verip vermediğimizi sordu. Ben de şimdi vereceğimizi söyledim. Bunun üzerine çalışan da bana 1 saat beklememiz gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine neden 1 saat az önce 20-30 dakika demiştiniz. 3 dakikada ne olduğunu sordum. Garson da bana yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için buranın bir yetkilisi yok mu konuşmak istiyorum dedim ve kasada duran Yücel Güleç isimli şahsın yanına geçtim. Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım. Kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi? dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel Güleç isimli şahsa çalışanları göstererek bu 20 dakika bu 1 saat sen de 30 dakika dedin diyerek dalga mi geçiyorsunuz? dedim. O da bana sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun dedi. Ben de müşteriyim tabi ki girip çıkarım dedim. Bunun üzerine şu an hatırlamadığım orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak 'Sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu. Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan Güleç isimli şahsı gördüm ve ona da yine bu nasıl rezillik insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü. Onu orada bulunan çalışanlar ayırdı" dedi.

"YUMRUK YEDİM"

Savcı Koca, "Bu esnada yine ismini sonradan öğrendiğim Abdülsamet Arpacı isimli şahıs çok hızlı bir şekilde işletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular. Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime Kırım ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü. Sonrasında ise yine ismini sonradan öğrendiğim Ercan GÜLEÇ isimli şahısta yine işletme içinden koşarak üzerime yürüdü ancak onu da tuttular. Daha sonrasında olay yerinden ayrıldık ve Jandarma'ya bilgi verdim. Olaylar sakinleştikten sonra olay esnasında çıkan kargaşa nedeni ile 9,5 aylık kızım başından yaralanmış olduğunu gördüm ve Kayınvalidemin de kalçasında ağrı olduğunu öğrendim. Dosyaya konulmak amacıyla hem kendi kulağımın hem de kızımın yaralı fotoğraflarını tarafınıza vermek istiyorum. Benim olay ile ilgili bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir. Ben daha önceden tanımadığım herhangi bir husumetim bulunmayan Güleç Izgara isimli işletme çalışanlarından Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdülsamet Arpacı isimli şahısların üzerime yürümesi nedeni ile Yücel Güleç isimli şahıstan ise Cumhuriyet Savcısı olduğumu belirttiğim halde agresif tavırlar sergileyip olayı uzattığı ve diğer çalışanları tavırlarıyla tahrik ettiği için ve bu sebeple belirttiğim bu 4 şahıstan çıkan olaylar sonucu 9,5 aylık kızımın ve kayınvalidemin yaralanmalarına sebebiyet verdikleri için davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.