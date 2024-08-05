THY’den 12 yeni hat

PERSONEL SAYISI YÜZDE 7 ARTTI

Söz konusu dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyan ve 591 milyon dolar Esas faaliyet Kârı elde eden THY, personel sayısını da yüzde 7 arttırdı. Bu kapsamda geçen yılın aynı döneme göre, pilot ve pilot adayı sayısı yüzde 11, kabin memuru sayısı ise yüzde 6 arttı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde pilot ve pilot adayı sayası 7 bin 82, kabin memuru sayısı ise 15 bin 163 oldu. Toplam personel sayısı ise 33 bin 486 olarak kayıtlara geçti.