81 ilde Çember 20 operasyonu: 4 bin 517 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde 4 bin 517 firari yakalandı.



ADAM ÖLDÜRME, TERÖR SUÇLULARI YAKALANDI

Güvenlik birimlerince yakalanan firarilerin 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9️ şahıs operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 689, dolandırıcılıktan 454, yağmadan 180, adam öldürmeden 124, cinsel suçtan 131, narkotik suçlardan 731, terörden 39, kaçakçılık ve organize suçlarından 458 olmak üzere toplam 4 bin 517 firari adalete teslim edildi.



"SOKAKLARDA GEZMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.