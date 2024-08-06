Instagram kapandı, eksikliği fark edildi... Uzmanlar sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı

Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram katalog suçlara tabi paylaşımları yayından kaldırmadığı için 2 Ağustos gününde Türkiye'den erişime kapatıldı. Kullanıcıların birçoğu Instagram'a uygulanan yaptırımı desteklerken bazı kullanıcılar, gerek maddi gerekse sosyal gerekçelerle erişimin durdurulmasına tepki gösterdi. Instagram'a getirilen erişim engeli nedeniyle "X" platformunda video paylaşan genç kız, "9 Ağustos'a kadar Instagram açılmayacakmış ben kuru kuru mu doğum günümü kutlayacağım" dedi. Tatil planı yapan vatandaşlar ise paylaşım yapamayacaklarını gerekçe göstererek tatil rezervasyonlarını iptal etti. Uzmanlar konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.

"BU SÜREÇTE YÜZ YÜZE BULUŞMALAR YAPILMALI"

Dr. Ekin Özbey Duygu, "Instagram'a erişim engelinin getirilmesiyle büyük bir boşluğa düşen sosyal medyanın içine doğmuş ergen kitle büyük zorluklar yaşıyor. Onlar için iletişimin ve sosyalleşme aracı bu uygulamalardan geçiyor. O yüzden aç ve susuz kalmış gibi hissediyor olabilirler. Sosyal medya çağında bu imkandan kesinlikle uzak durmalısınız ve çocukları sakınmalıyız diyemiyoruz. Çünkü çağın dışında ve gerçekçi olmayan bir yaklaşım olur. Burada yapılacak şey bireylere sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmayı öğretmek olmalı. Geçirdiği saatlerde daha faydalı işlerde bulunabilir. Bu süreçte yüz yüze iletişimin yaygın olduğu buluşmalar yapılabilir. Anne ve babaların ise çocuklara gerekli özeni göstererek şefkatli yaklaşması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"INSTAGRAMSIZ HAYAT İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Yön. Kur. Üyesi Çocuk Gelişimci Gökçe Yüksel Kurban ise, bağımlılık boyutu rutinlerin ve sınırların belirlendiği aile planlamalarından geçer diyerek ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Instagram'ın kapatılmasının ilişkilerimizi güçlendirmek için iyi bir fırsat olabileceğini söyleyen Kurban, "Değişen ve gelişen dünyada çocuklarımızın en iyi şekilde gelişmelerini desteklemeye çalışan aileler olarak değişen durumlara da birlikte uyumlanmaya çalışıyoruz. Aile ile birlikte yapılacak etkinliklerle sosyal duygusal süreçlerimizi güçlendirip geliştirecektir." dedi.