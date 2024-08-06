MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle 'Kudüs Paktı' oluşturulmalı" dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün tarihsel önemine dikkati çekerek özetle şu ifadeleri kullandı:İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırda. Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacak.Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmekte. Ardından Ortadoğu'da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmekte. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle 'Kudüs Paktı' oluşturulmalı.Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin katılımıyla oluşturulacak bir Kudüs Paktı'nın ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz. Bölgenin bir huzur kuşağı olmasını mümkün kılacak Kudüs Paktı'nın kurulmasına Türkiye öncülük edebilecek.