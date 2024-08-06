Haberler Gündem Haberleri Lice’de Narko-Terör operasyonu... Yaklaşık 2,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.8.2024 09:53 Son Güncelleme: 6.8.2024 10:01

Lice’de Narko-Terör operasyonu... Yaklaşık 2,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, yapılan operasyonlar sonucu 2 milyon 470 bin kök uyuşturucu ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de Narko-Terör operasyonu... Yaklaşık 2,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları devam ediyor. Lice İlçesi Bağlan Mahallesi kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör' operasyonları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve jandarma narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlar kapsamında uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe daha vuruldu.

Jandarma timleri operasyonda, toplamaya hazır vaziyette 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 270 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi. Jandarma uyuşturucu tarlasına yakın bölgele yaptığı aramada ise, toprağa gömülü vaziyette piyasaya sürülecek şekilde hazırlanmış 42 kilogram kubar esrar ile 68 kilogram toz esrar maddesi bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kenevir ve skunk bitkisi numune alındıktan sonra jandarma görevlilerince operasyon bölgesinde yakılarak imha edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lice’de Narko-Terör operasyonu... Yaklaşık 2,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA