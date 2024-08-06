Orman yangınında evi yanan aileler, yeni evlerine kavuştu… Devletimiz sağ olsun, bize sahip çıktı

Adana'nın Kozan ilçesine Kuyubeli Mahallesi'nde 2020 yılında çıkan orman yangınında 2 bin 675, 2021 yılında Kızlarsekisi mevki Salmanlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise bin 650 hektarlık alan zarar gördü.
İlçede yaşanan yangınlarda 31 ev kullanılmaz hale geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan araziye 29 konuttan oluşan binalar yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleyen kura çekilişinde anahtarlarını alan aileler evlerine taşındı.
Yangın ve afet gibi zor günler geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar, devletin kendilerine sahip çıkmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.
ÇOK GÜZEL EV YAPMIŞLAR
Yangında evini kaybeden ve yeni yuvasının anahtarını alan Mustafa Tümer, "Allah bir daha yaşatmasın. Bizim evlerimiz yandı ama ormanlarda oradaki canlılarımız kötü oldu. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve mağduriyetimiz giderildi. Devletimizin bize sahip çıkacağını biliyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel ev yapmışlar" diyerek sevincini dile getirdi.