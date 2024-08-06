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Giriş Tarihi: 6.8.2024 13:34 Son Güncelleme: 6.8.2024 13:47

PKK'ya Hakurk ve Gara'da ağır darbe: 8 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı rak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

DHA
PKK’ya Hakurk ve Gara’da ağır darbe: 8 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı rak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"GÜÇLÜYÜZ, KARARLIYIZ!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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PKK'ya Hakurk ve Gara'da ağır darbe: 8 terörist öldürüldü!
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