TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Volodin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, 28-29 Kasım'da Rusya'da gerçekleştirilecek "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konferansı"na davet etti.

Davet için teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, eylül ayında beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Moskova'ya resmi ziyarette bulunacaklarını belirtti. Kurtulmuş, bu ziyarette konferans hazırlıkları da dahil olmak üzere ikili konuların geniş biçimde ele alınacağını dile getirdi.

Terörün ortak bir tehdit olduğunu ve birçok ülkenin terör tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bazı büyük güçlerin terör örgütlerini vekalet savaşlarının aracı olarak kullandığını ifade etti.

İsrail'in bir yıla yakındır Gazze'de saldırılar gerçekleştirdiğine işaret eden Kurtulmuş, bu saldırıları esefle kınadıklarını bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in hukuk tanımaz bir şekilde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye karşı düzenlediği suikastın ise devlet terörünün açık bir örneği olduğunun altını çizdi.