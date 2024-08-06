Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın acı günü: Babası Bekir Önal vefat etti

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal vefat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.
Sayan şu ifadelere yer verdi:
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn
Türk Telekom CEO'muz kıymetli Ümit Önal'ın muhterem babası Bekir Önal amcamızın vefatını teessür ile öğrendim.
Bekir amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
Kabri nur, mekânı cennet olsun.
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) August 6, 2024
Türk Telekom CEO'muz kıymetli Ümit Önal'ın muhterem babası Bekir Önal amcamızın vefatını teessür ile öğrendim.
Bekir amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
Kabri nur, mekânı cennet olsun.