Haberler Gündem Haberleri Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın acı günü: Babası Bekir Önal vefat etti
Giriş Tarihi: 6.8.2024 16:50 Son Güncelleme: 6.8.2024 16:55

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın acı günü: Babası Bekir Önal vefat etti

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal vefat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türk Telekom CEO'muz kıymetli Ümit Önal'ın muhterem babası Bekir Önal amcamızın vefatını teessür ile öğrendim. Bekir amcamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum." dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın acı günü: Babası Bekir Önal vefat etti

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal vefat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.

Sayan şu ifadelere yer verdi:

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn

Türk Telekom CEO'muz kıymetli Ümit Önal'ın muhterem babası Bekir Önal amcamızın vefatını teessür ile öğrendim.

Bekir amcamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Kabri nur, mekânı cennet olsun.

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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın acı günü: Babası Bekir Önal vefat etti
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