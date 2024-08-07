Adalet Bakanı Tunç’tan Instagram açıklaması: Kanunlara uymak zorunda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşım Programı'na katıldı. Programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, 'Instagram erişime açılacak mı?' sorusuna "Sosyal medya şirketleri kanunlara uymak zorundalar. Türkiye bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak, kimsenin ayrıcalığı yok" dedi. Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda yayının durdurulma yetkisinin BTK'da olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayını durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu" diye konuştu.Bakan Tunç, "BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok" ifadelerini kullandı.Sosyalmedya şirketinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun şekilde yayın yapmak durumunda olduğunu belirten Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Heniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Bazılarına izin verip bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir" dedi.BakanTunç, Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışmaya ilişkin "Bebeğin yere düşmesi, yaralanması bizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür olaylar hoş olaylar değil. Olayın gelişimi, kimler suçlu, orada gerekli kararı verecek olanlar yetkili yargı makamları. Özellikle sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı. Baştan teyit etmeden tek taraflı şekilde olayı sunmamak gerekiyor. Doğruluğunu tespit edip ona göre yayın yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.