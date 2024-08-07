Darp edilen savcı yaşadıklarını anlattı: Yumruk yedim, 9.5 aylık bebeğim yere düştü

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki restoranda, Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, servis süresinin sürekli artması üzerine işletme sahipleriyle yaşadığı tartışma sonucu darp edildi. 9.5 aylık çocuğu da 1.5 metreden yere düşürüldü. Savcı Mücahit Şamil Koca ve ailesini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.Yaşadığı olayın dehşetini anlatan Koca, geçtiğimiz akşam 20.40'ta Güleç isimli restorana gittiğini ve verdikleri sipariş süresinin sürekli artması nedeniyle önce mekândan çıktıklarını, sonra yeniden geri döndüklerini aktardı. Kalktıkları masaya tekrar oturmak isterken siparişin 1 saat süreceği cevabını aldığını aktaran Koca, "Mekân sahibine savcı olduğumu ve tavsiye üzerine mekâna geldiğimi söyledim.Mekân sahibi 'Sen savcıysan ben de bilmem neyim, niye savcı olduğunu söylüyorsun ki' gibisinden cümleler sarf etti. Ortam gerildi, üzerime de yürümeye başlayınca ben olay büyümesin diye dışarıya çıktım" diye konuştu. Dışarıya çıkınca önlüklü bir görevliye sitem ettiğini söyleyen Koca, "20-30 saniye konuştuk. Sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim.Bu sefer de kayınvalidem ve 9.5 aylık çocuğum, 1.5 metreden yere düştü. Jandarma gelince yanlarına gittim. Bana saldıranlara, 'Savunmasızken vurabiliyorsunuz, hadi şimdi de yapın. Allah'ınız yok mu çocuğa vuruyorsunuz. Herkesin içinde ağzıma s...' dedim. Onlar yanlış anlayınca 'Bize küfrediyorsun' dediler. Böyle bir linç bekliyordum ama bu kadar olacağını beklemiyordum. Şok halindeyim. Yalan haber yapan gazeteci ve yayın kuruluşlarından şikâyetçi olacağım" dedi.