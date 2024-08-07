Devletimiz bize sahip çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 ve 2021 yıllarında çıkan orman yangınlarında evleri yanan 29 aile yeni yuvalarının anahtarlarını almanın sevincini yaşadı. Evinin anahtarını teslim alan Mustafa Tümer, "Allah bir daha yaşatmasın. Bizim evlerimiz yandı ama ormanlarda oradaki canlılarımız kötü oldu. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve mağduriyetimiz giderildi. Allah devletimizden razı olsun, bizi mağdur etmedi" dedi.İlçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 2020 yılında çıkan orman yangınında 2 bin 675, 2021 yılında Kızlarsekisi mevki Salmanlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise bin 650 hektarlık alan zarar gördü. İlçede yaşanan yangınlarda 29 ev kullanılmaz hale geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan araziye yapılan 29 konut için geçtiğimiz hafta kura çekilişi yapıldı.Anahtarlarını alan aileler evlerine taşındı. 3+1 olarak yapılan 109 metrekare büyüklüğündeki dairelerine kavuşan aileler büyük heyecan yaşarken, kaybettikleri ormanlar için ise üzgün olduklarını dile getirdi. Yangın ve afet gibi zor günler geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar, devletin kendilerine sahip çıkmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.Yangında evini kaybeden ve yeni yuvasının anahtarını alan Mustafa Tümer, "Allah bir daha yaşatmasın. Bizim evlerimiz yandı ama ormanlarda oradaki canlılarımız kötü oldu. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve mağduriyetimiz giderildi. Devletimizin bize sahip çıkacağını biliyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel ev yapmışlar" diyerek sevincini dile getirdi.Orman yangınında evleri yanan mağdur vatandaşlara anahtarların teslim edildiğini aktaran Çamlarca Mahalle Muhtarı Ahmet Gül de, "Büyük yangında mahallemizde birçok kişinin evi yandı. Bugün hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Devletimiz, milletimiz var olsun. Ormanlarımız yeşeriyor burada da 4 yıl sonra evlerimiz yeşerdi" diye konuştu.