Emekliliğine 7 ay kala işten atıldı

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Kurban Bayramı'na saatler kala işten çıkardığı 147 işçinin eylemi 58 gündür devam ediyor. Aşırı sıcağa rağmen belediye önündeki bekleyişlerini sürdüren işçiler bir kez daha Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seslendi. İşten çıkarmalardan ötürü büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten işçiler: "İçimiztde evinin kirasını ödeyemeyen, kredi kartının taksidini yatıramadığı için zor durumda kalan bir çok arkadaşımız var. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldık. Tek derdimiz evimize bir lokma ekmek götürebilmek. Sayın Başkandan kararını tekrar gözden geçirip iş akitlerine son verdiği işçileri işlerine iade etmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde işimizi, aşımızı geri alana kadar eylemlere devam edeceğiz" diye konuştu.Kemalpaşa Belediyesi'nde 127 işçi, SGK'dan gönderilen bir kısa mesajla sürpriz şekilde işsiz kaldı. Belediyesi önünde toplanan işçiler de seslerini duyurmaya çalışıyor. İşçiler iki gündür belediye önünde eylem yaparken, Kemalpaşa Belediyesinden herhangi bir yetkili işçilerle temasa geçmedi. İşçiler, işlerine geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. 69 yaşındaki Yusuf Çavdar da, işten çıkarılan işçiler arasında yer alıyor. 5 yıldır Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan Çavdar, "Aşağı yukarı emekliliğime 7-8 ay vardı. İşe geri dönmek istiyorum, tek amacım bu. Boyacıydım, sıkıntısız çalışıyordum" ifadelerine yer verdi. İşten çıkarılan bir başka işçi Kader Dağ da "Benim 5 yılım doldu. Hiçbir tutanağım dahi yok. Ne iş verildiyse yaptım. Tuvalet bile temizledim; ama yaptığım işin karşılığı bu değildi. Hakkımla çalıştım; fakat haber vermeden bizi çıkardılar. İşime geri dönmek istiyorum" diye konuştu. Son olarak işten çıkarılan Yağmur Doğan "Ören'de kütüphane yetkilisiydim. Kütüphane kapatılmış ve haberim yok. Kütüphane ben olmadığım için kapalı. İşimi geri istiyorum" dedi.