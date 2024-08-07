En genç rehineydi, tarihi takasla yeniden doğdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş kapsamlı bir takas operasyonuna imza attı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük takas olarak tarihe geçen operasyon; takas yapılan kişi sayısının çokluğu değil, aralarındaki isimler açısından da tüm dünyada yankı uyandırdı. O isimler arasında vatana ihanetten 4 yıl hapis cezası alan en genç rehine Kevin Lick de (19) vardı.