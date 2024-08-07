Gök Vatan’a Çelik Kubbe

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. Kritik toplantıda yerli ve milli olarak geliştirilen hava savunma sistemi Çelik Kubbe Projesi'nden Milli Muharip Uçak KAAN'a, sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projelerinden elektronik harp sistemlerine önemli projeler masaya yatırıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan 'Çelik Kubbe Projesi' görüşüldü.Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri değerlendirildi. Milletimizin ve devletimizin desteğiyle Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi."