İşçilerin mücadelesi sürüyor: 45 derecede 45. gün

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin Diyarbakır'da kazandığı belediyelerde mazbatalarını alan belediye başkanları, kayyum ve öncesinde işe alınan çalışanlara bir taraftan mobbing uygularken, diğer yandan da işçi kıyımına imza attı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 160, Kayapınar ilçesinde 15, Ergani ilçesinde 25, Sur ilçesinde 32, Büyükşehir Belediyesi'nde 95, Yenişehir ilçesinde 12, Lice ilçesinde 3, Bismil ilçesinde ise 1 kişi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Toplamda 343 kişinin işine son veren DEM Partili belediyeler 1500 kişinin ise mobbing uygulayarak yerini değiştirdi. Yaşanan bu uygulamalara tepki gösteren Hizmet İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi önüne çadır kurarak eyleme başladı. Diyarbakır'ın 45 derece sıcağın altında 45 gündür eylem yapan işçiler ve sendika üyeleri, haksızlığa karşı mücadele ediyor.SABAH'a konuşan Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, "DEM Parti Diyarbakır'da belediyeleri kazandıktan kısa bir süre sonra haksız ve hukuksuz bir şekilde işçi kıyımına imza attı. Ne yazık ki, belediye başkanlarının işçi kıyımının dışında bir icraatı olmadı. Onlarca insan bayram öncesi işinden oldu. Biz de sendika üyeleri olarak işçilerimizle birlikte 45 derece sıcağın altında günlerdir haksızlığa karşı eylem yapıyoruz. Diyarbakır'ın yakıcı güneşi altında direnişimiz devam ediyor. Bizim davamız hak ve hukuk mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.