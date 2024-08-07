Kadın kıyafeti giyip kadınlarla soyguna gitti

Kadıköy'de 10 Temmuz günü pazara giden U.Y.A.'nın evine giren hırsızlar evdeki yaklaşık 450 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra Kartal'dan karakola giden S.Ç.'de evine hırsızların girdiğini ve 300 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

3. HIRSIZ ERKEK ÇIKTI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde 3 kadın şüpheli tespit edildi.

Kadınlardan ikisinin 54 suç kayıtlı Gönül Ç. ve 32 kayıtlı Sinem A. olduğu tespit edildi. Ancak 3. Kişinin kimliği bir türlü tespit edilemedi.

1 KADIN TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Ekiplerince yapılan çalışmaların devamında tanınmamak için kadın kıyafetleri giyip yüzün gizleyen 3. Kişinin ise aslında erkek olduğu ve isminin Ü.Ç. olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Sinem A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin evlere giriş çıkış anları ve otobüste yüzlerini gizledikleri anlar kameralara yansıdı.