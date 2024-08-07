MHP’li Başkan Akarfırat’tan CHP’li belediyelerin taşınmaz satışına sert tepki

Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesiyle ilgili konuşan Başkan Akarfırat, "Marmaris halkı tarafından tepki aldı. Cumhur İttifakı temsilcileri Marmaris'te yaşayan herkesin mesuliyetinde olan, belediyeye ait taşınmazların borçlar bahane edilerek satılmak istendiğini söyledi. Halk karşı çıktı. Üstelik bu durumun bugün başlamadığı ve senelerdir bir alışkanlık gibi tekrar edildiğini ifşa ettiler" dedi.

Satışın sadece Marmaris'te değil, ağırlıklı olarak tüm CHP'li belediyelerde bu salgın yayıldığını belirten Akarfırat, "En son nasibini alan da Menteşe oldu. Menteşe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 15 adet taşınmazdan; 1. 13. ve 14. sıra numarasında bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile diğer taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ilandaki sırasıyla "Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda" (İskender Alper Kültür Merkezi) 24.07.2024 tarihinde saat 14.00 'de İhale Komisyonu (Encümen) tarafından alınan kararla satışa çıkarıldı.

Menteşe Belediyesini, şeffaf belediyeciliğe davet ederek halk adına acil cevaplanması için soruyoruz: Satış onayı kararı encümenden borç ödemek gerekçesiyle alındıysa öncesinde kiminle istişare ettiniz? Bu borçların ödenebilmesi için taşınmazların satışı dışında pek çok alternatif var. Tüm alternatifleri masaya ne zaman yatırdınız? Bundan niye bizlerin haberi yok? Belki de hükümet desteği ile taşınmazların satışından başka çare bulunurdu. Siz tüm kapıları çaldınız da halkın malını satmak son çare mi oldu? Bizim niye haberimiz yok? Hangi taşınmaz kime, hangi ücretle satılmıştır? Kapalı/açık teklifleri, verdiğiniz satış onaylarını, satıştan elde edilen para ile hangi borcu ödediğinizin hesabını Muğla halkına nasıl, ne zaman ve ne şekilde vereceksiniz?

ARSALARİ KİME VE KAÇA SATTINIZ?

Devlet eliyle yapılan iş bitiminde halkın olanı halka geri verecek olan şartlı özelleştirmeleri, iş bitiminde yapılacak teminleri eleştirirken, halkın olanı halktan tamamen çalmak, bunu da borçları, yani başarısız yönetimin faturasını yine halka ödeterek yapmayı sözümona halkçı belediye anlayışınızın hangi bölümünde değerlendireceğiz?

Kendisi de yıllarca Menteşe Belediyesinde, İmar Komisyonu Başkanlığı yapmış Menteşe Belediye Başkanı Sayın Gonca Köksal'dan bu soruların yanıtını hızlı şekilde bekliyoruz. Kamuoyundan satış rızası almadınız. İhale Komisyonunuzun üstüne de bir şehrin vebalini yüklediniz. Şimdi kime, kaça sattığınızı açıklayacak yüreğiniz olsun. Söz sizde Gonca Başkan! Kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.