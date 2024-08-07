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Giriş Tarihi: 7.8.2024 14:43 Son Güncelleme: 7.8.2024 14:44

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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