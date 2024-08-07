Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çelik konstrüksiyon üzerine yapılan 72 yataklı Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmete girdi.Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde Nurdağı ilçesinde büyük hasar görev devlet hastanesinin yerine geçen eylül ayında çelik konstrüksiyon üzerine yapılan Acil Durum Hastanesi inşaatına başlandı.9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde inşa edilen hastane 11 ayda tamamlanarak hasta kabulüne başladı. Nurdağı Acil Durum Hastanesi'nde 52 hasta servisi, 16 yoğun bakım ünitesi, 5 palyatif yaşlı bakım, 5 diyaliz servisi, 20 poliklinik ve biri kadın doğum olmak üzere 4 adet ameliyathane hizmet verecek.