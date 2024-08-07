O isim de görevden uzaklaştırıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin 144 villaya yasadışı şekilde imar izni vermesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında dosyada tutuklu 8 sanığı tahliye ederek firar etmelerine neden olmakla suçlanan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Arzu Al, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alındı. Büyükçekmece Belediyesi'nin Ali Gül'ün müteahhidi olduğu 144 villaya yasadışı şekilde imar izni vermesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli tutuklanmış ve Bakırköy Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamenin hazırlanmasının ardından dosyaya bakan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 tutuklu sanığı tahliye etmişti. Haklarında bir üst mahkemece yeniden tutuklama kararı çıkarılan ve aralarında ünlü işadamı Ali Gül'ün de bulunduğu sanıklar ise firar etmişlerdi. Büyük skandalın ardından HSK soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde o dönem Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Arzu Al, HSK kararıyla açığa alındı. Al, geçtiğimiz günlerde başka bir göreve alınmıştı. HSK Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.