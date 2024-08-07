Sefer tarihi Tatvan’a

Turistik Tatvan Treni, Ankara- Tatvan-Ankara parkurunda ikinci seferine dün çıktı. Ankara'dan 13.00'te hareket eden tren bugün 19.00'da Tatvan'a ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, treni ikinci seferine uğurlamak üzere Ankara Garı'nda yapılan törene katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, 2019 yılında Ankara - Kars hattında seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra turistik trenlerle yolculuk yapmanın popülerleştiğini belirterek, "Seyahatseverlerin ve özellikle fotoğraf sanatı tutkunlarının gözdesi olan turistik trenlerle yapılan bu yolculuklar, sınırlarımızı da aşarak, yabancı turistlerin de ilgi duyduğu rotalar oldu.Ülkemiz için, insanımız için alternatif bir tatil seçeneğine dönüştü" ifadelerini kullandı. Gelen talepleri değerlendirerek önce Ankara - Diyarbakır, sonrasında ise Ankara - Tatvan turistik rotalarını hizmete sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Kars-Erzurum arasında turistik bölgesel trenini, Ankara-Çankırı- Ankara rotasında Turistik Tuz Ekspresi'ni hayata geçirdik. Hepsi de büyük ilgi gördü. Sonbaharda devam ettireceğiz" dedi. Uraloğlu, yaklaşık 28 saatin ardından Tatvan'a ulaşacak trenin 8 yataklı, 1 yemekli ve 1 salon vagondan oluştuğunu vurguladı.