Soyguna karşı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurun

İSKİ, herhangi bir mazeret ve olağanüstü durum olmamasına rağmen sayaç okumada 30 günlük yasal sınırı aşarak, faturaları 40 gün ve üzerinden düzenlemeye devam ediyor. Artan süre nedeniyle vatandaşlar, 25-35 günlük okuma gün sayısında kesilen fatura bedellerine göre katbekat fazlasını ödemeye mahkum ediliyor. İtirazları da reddeden İSKİ vatandaşların canını yakarken, Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'ten kuruma tepki, vatandaşa da öneri geldi. CHP'li İBB yönetimin uygulamaları nedeniyle su faturalarının doğalgaz ve elektrik faturalarından yüksek gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, bu duruma isyan ediyor.Birçok vatandaş, tatilde ya da evlerinden uzakta oldukları halde gelen faturalarla soyulduklarını belirterek, uygulamaya itiraz ediyor. Ancak İSKİ itirazları işleme aldığını belirtse de bir hafta içinde gönderdiği cevapla faturalandırmada hata olmadığını bildiriyor. Ancak İSKİ'nin haksız uygulamada ısrar etmesi nedeniyle kesilen faturalar da bin TL'nin üstüne çıkıyor. İSKİ yönetimine tepki gösteren Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, şunları kaydetti:Hazirana ilişkin İSKİ faturalarının yüksek tutarlı gelmesi, tüketicilerimizin yoğun tepki ve şikayetlerine yol açtı. Konut abonesi bir tüketicimizin faturaları nisanda 238, mayısta 377, haziranda da 545 TL olarak gerçekleşti. Son ayda, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 45 artış gerçekleşti. Fatura tutarlarındaki artışın birden fazla sebebi bulunuyor.İSKİ yetkilileri, yüksekliğin fatura gün sayısındaki ve su birim fiyatındaki artıştan kaynaklandığını kabul ediyorlar. Kendilerine, temmuz faturalarında tüketim gün sayısına bağlı olarak düşüş olması gerektiği, sayaçların süresinde okunması ve faturalandırılmasında hassasiyet gösterilmesi gerektiği bildirildi.İSKİ gibi köklü geçmişe sahip bir kurumun, olası riskleri göze alarak, sayaçların süresinde ve doğru okunmasında daha planlı davranması, abonelerini süresinde ve eksiksiz bilgilendirmesi yararlı olacaktır. Temmuz faturaları da yüksek gelen ve fatura okuma gün sayısı 30 günü aşan vatandaşlarımız önce kuruma itiraz edebilir. Daha sonra da Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak olması gerektiği gibi faturalandırılmalarını sağlayabilirler.Ayrıca temmuzda herhangi bir durum söz konusu değilken fatura okuma gün sayısının 30 günü aşması, kurumun beceriksizliğidir. Personel izinleri mücbir sebep değildir. Abonelik işlemleriyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirler.30 gün üzerinden hesaplama yapması gerekiyor eğer ki haziran ayında bayramı ve idari izni kendisine mücbir sebep sayan İSKİ, temmuz faturalarında da benzer bir şekilde fatura okuma gün sayısını artırmışsa, bu beceriksizliktir. Vatandaşın cebinden peşin para çekmek demektir.