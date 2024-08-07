TBMM Dijital Mecralar Komisyonu "Instagram" gündemiyle toplanıyor

Müzakerelerin tabiatı gereği herkesin bir adım geri atması gerektiğine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"'Instagram bugün açıldı' ya da 'Instagram şu saat açılıyor' şeklindeki ifadeler beklentiyi daha da yükseltiyor. Tarafların farklı bir psikoloji içerisine girmesine yol açıyor. Eğer Instagram hemen açılacaksa neden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taleplerine uyma noktasında öyle davransın? Bir müzakere yürütülüyor. Bir 'dijital diplomasi' yürütülüyor. Bu dijital diplomasi tabiatı gereği biraz daha sonuç odaklı olmayı, ekranlardan uzak bir biçimde bu konunun ele alınması gerekiyor. Instagram'ın ve Meta'nın Türkiye'deki kurallara uyduğu takdirde bu meselenin çok daha kolay bir biçimde çözüleceği kanaatindeyim."

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda 2 defa Meta yetkililerini dinlediklerini ve Türkiye'de temsilcilik açılması noktasındaki talepleri dile getirdiklerini anımsatarak, onların da bu talepleri olumlu karşıladıklarını, milletvekillerinin sorularına ikna edici ve samimi cevaplar verdiklerini söyledi.