AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: Menderes silahlı çatışmaların ilçesi oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menderes Belediyesi İmar Müdürü'nün silahlı saldırıya uğraması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: CHP'nin Genel Başkanı ve ehl-i keyf belediye başkanları Paris'te gününü gün ederken aynı CHP'nin belediyelerinde sular durulmuyor. Artık tuz koktu! Kendi iç çıkar çatışmalarıyla çalkalanan, istifa restleri çekilen ve bir yönetim krizine sürüklenen Menderes Belediyesi'nde bu sefer de İmar Müdürlüğü görevini yürüten bürokrat silahlı saldırıya uğradı.

Paris'teki safahatlarından taviz vermeyenler, Türkiye'de ve İzmir'deki rezilliklerini umursamıyorlar. Ama İzmirli olanı biteni görüyor. Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrası silahlı çatışmaların ilçesi oldu. CHP Belediyeciliği utanç hanesine bu ayıbını da yazabilir. Ben bu menfur saldırıya maruz kalan Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne acil şifalar diliyorum. Allah beterinden saklasın. Çünkü Menderes ve İzmir'in CHP'den daha beterini göğüsleyecek hali, takati kalmadı."