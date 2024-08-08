Asırlık ağaçları kesti santral kurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizova mevkiinde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali kurmak için geçen yıl mart ayında harekete geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, santral için bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçlarının da aralarında olduğu 80 ağacı katletti. Tarım alanlarında yıllardır korudukları 300-400 yıllık ağaçların kesilmesine tepki gösteren köylüler, ağaçların kesildiğini görünce "Cenazemiz var" diyerek gözyaşı dökmüştü. SABAH'ın olay yerinde görüntülediği ağaçların üzerinde filizlerin olduğu, yeşillenmiş ağaçların bir bir katledildiği ortaya çıkmıştı. SABAH, "Asırlık ağaçlara acımadılar" diyerek katliamı kamuoyuna duyurmuştu.Muğla Büyükşehir Belediyesi, köylülerin tepkisine aldırmadan projenin hayta geçirilmesi için çalışmalarına devam etti. Tarım alanlarındaki asırlık ağaçların yerine güneş enerji santralı olan Denizova GES tesisini yaptı. Köylülerin tepkisine aldırmayan Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki hafta tesisin açılışını yapmayı planlıyor.KÖYLÜLERİN yıllardır koruduğu, gözü gibi baktığı ağaçların kesilip yerine güneş santralı inşa edilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Bu nasıl bir zihniyet. Bunların zihniyeti doğadaki güzellikleri yok etmek. Dişe dokunur bir tane projeleri yok. İşte CHP belediyeciliğinin sözde çevreci anlayışı. MUSKİ sahte çevreciymiş. Hani bunlar çevreciydi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Muğla Valiliği'nin, SABAH'ın geçen yıl yaptığı ağaç katliamı haberlerinin üzerine 300- 400 yıllık ağaçların kesilmesi talimatını veren belediye ve kurumlar hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Ayrıca sorumluların yargılanması için soruşturma izni verildiği de belirtildi.