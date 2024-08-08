Bakan Bolat: Pakistan ile olan ikili ticareti artıracağız

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk ve Pakistanlı iş insanlarıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Pakistan Yatırım ve Özelleştirme Bakanı Abdul Aleem Khan, ülke iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bolat, ardından Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katıldıklarını kaydetti.

Bolat, iş dünyasıyla yapılan toplantılarda Pakistan ile karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için iki ülke iş insanlarının görüşleri ve beklentilerini dinlediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ele alarak yeni projeler geliştirme ve 2023 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticaretimizi daha da artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyasıyla buluşmamızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine ve ticari fırsatları artıracağına olan inancımız tamdır."